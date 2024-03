BASF-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Chemiefirma Basf hat bekannt gegeben, dass sie eine Dividendenrendite von 7,61 % anbietet, was 1,57 Prozentpunkte höher ist als der Branchendurchschnitt von 6,04 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut".

Die Anleger haben in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Basf berichtet. Die überwiegend positiven Themen rund um den Wert haben zu einer positiven Anleger-Stimmung geführt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Allerdings wurden auch 3 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien haben gezeigt, dass die Aktivität in Bezug auf Basf stark ist, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Allerdings gab es eine negative Änderung in der Rate der Stimmungsänderung, was zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

Basf hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,95 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -10,91 % gefallen sind. Dies bedeutet, dass Basf eine Outperformance von +32,86 % im Branchenvergleich erzielt hat. Aufgrund dieser Überperformance erhält Basf ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

