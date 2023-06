BASF: Analysten sehen Kursziel von 54,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie scheint laut Experten unterbewertet zu sein. Das aktuelle Kursziel liegt bei 54,06 EUR und bietet somit ein Kurspotenzial von +18,03%.

• Am 16.06.2023 verlor die Aktie -1,11%.

• Der Durchschnitt der Bankanalysten sieht das mittelfristige Kursziel bei 54,06 EUR.

• Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3,35 unverändert.

In den letzten fünf Handelstagen hat die BASF-Aktie insgesamt eine negative Entwicklung von -0,74% gezeigt und am gestrigen Tag weitere Verluste in Höhe von -1,11% hinnehmen müssen. Die Marktlage wird jedoch als neutral eingeschätzt.

Während einige Anleger vorsichtig bleiben, sind sich fünf Analysten sicher: Die Aktie ist ein starker Kauf! Sieben weitere Experten empfehlen ebenfalls einen Kauf der Anteilsscheine mit einer optimistischen Haltung. Ein Großteil der Fachleute gibt allerdings eine...