BASF: Analysten sehen Kursziel von 51,00 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Abwertung um -1,65%. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich damit ein minimaler Rückgang von lediglich -0,07%, was auf eine neutrale Marktstimmung hindeutet.

Das mittelfristige Kursziel für die BASF-Aktie liegt bei 51,00 EUR. Dies entspricht einem potenziellen Kurswachstum von +15,90% im Falle einer korrekten Einschätzung der Bankanalysten. Derzeit gibt es jedoch unterschiedliche Meinungen unter den Experten bezüglich des zukünftigen Trends.

Konkret empfehlen momentan 5 Analysten einen Kauf der Aktie und weitere 6 sehen die Aktie als optimistischen Kauf. Die Mehrheit mit insgesamt 15 Experten bewertet das Papier neutral mit “Halten”. Allerdings sind noch immer vier Analysten der Ansicht, dass Anleger ihre Anteile an BASF verkaufen sollten. Ein Experte schlägt...