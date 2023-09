BASF: Analysten sehen Kurspotenzial von +12,19% - Zielkurs 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie wird derzeit von den meisten Bankanalysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 49,98 EUR und würde Investoren ein Potenzial von +12,19% eröffnen.

• Am 08.09.2023 hat die Aktie einen Rückgang um -1,87% verzeichnet

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,33

• Anteil optimistischer Analysten beträgt aktuell +33,33%

In den vergangenen fünf Handelstagen lag die Entwicklung bei einem Verlust von insgesamt -4,85%, was auf eine negative Stimmung am Markt hindeutet.

Trotz dieser zuletzt schwachen Performance sind sich die Bankanalysten einig in ihrer positiven Einschätzung der BASF-Aktie: Vier Experten stufen sie als “starken Kauf” ein und sechs weitere empfehlen “Kaufen”. Weitere sechzehn Analysten halten die Aktie für fair bewertet (“halten”). Nur vier Experten raten zum Verkauf der...