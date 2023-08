BASF: Analysten sehen Kurspotenzial von +11,56%

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie wird nach Ansicht von Analysten derzeit nicht angemessen bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 51,00 EUR und damit um +11,56% über dem aktuellen Preis.

• Die Aktie von BASF stieg am 16.08.2023 um +0,24%

• Die Bankanalysten sind im Durchschnitt der Meinung, dass das Kursziel bei 51,00 EUR liegt

• Das Guru-Rating bleibt mit 3,39 unverändert

Gestern legte die BASF-Aktie an den Finanzmärkten um +0,24% zu. In den letzten fünf Handelstagen – also einer vollständigen Handelswoche – fiel sie jedoch um -3,08%. Aufgrund dieser Entwicklung scheint der Markt derzeit relativ pessimistisch.

Ob die Analysten in den Bankhäusern diese Entwicklung erwartet haben? Jedenfalls ist ihre Stimmung eindeutig positiv.

Derzeit beträgt das mittelfristige Kursziel für die Aktien von BASF durchschnittlich 51,00 EUR laut...