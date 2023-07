BASF: Analysten prognostizieren Kursziel von 54,06 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF hat in den vergangenen fünf Handelstagen an Wert gewonnen und eine positive Entwicklung von +3,61% verzeichnet. Am gestrigen Tag stieg der Wert zudem um +1,16%. Die Bankanalysten sind sich einig: Das Potential für einen mittelfristigen Anstieg des Kurses ist groß.

• BASF steigt um +1,16%, die Ergebnisse der letzten Woche betragen insgesamt +3,61%

• Das Kursziel liegt bei 54,06 EUR

• Der Anteil optimistischer Analysten beträgt +35,48%

Das aktuelle Kursziel von BASF beläuft sich auf 54,06 EUR. Demnach kann ein möglicher Anstieg des Werts um bis zu +21,36% erreicht werden. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung – während einige die Aktie als “Kauf” oder “starker Kauf” bewerten (insgesamt 11), plädieren andere für ein “halten” (15) oder gar einen Verkauf (4). Lediglich ein Experte rät dazu...