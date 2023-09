BASF: Aktuelle Kursziele und Analysten-Empfehlungen zur Aktie - 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie verzeichnete in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung von -4,85%, mit einem weiteren Rückgang um -1,87% am gestrigen Tag. Diese pessimistische Stimmung auf dem Markt spiegelt sich jedoch nicht in der Meinung der Bankanalysten wider.

Das aktuelle mittelfristige Kursziel für die BASF-Aktie liegt bei 49,98 EUR. Wenn dies wahr wird, würde dies ein Potential von +12,19% eröffnen. Die Einschätzung der Analysten ist überwiegend positiv mit insgesamt 10 Kaufempfehlungen (davon vier starke Käufe), während 16 Experten die Aktien halten und nur noch vereinzelte Verkaufsempfehlungen ausgesprochen werden.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,33.