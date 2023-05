BASF Aktienkurs: Warum die Presse das Unternehmen schlechter macht als es ist!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF ist ein zyklisches Unternehmen, das eng mit der Weltkonjunktur verbunden ist. Die wirtschaftliche Entwicklung in China spielt hierbei eine wichtige Rolle für den weltweiten Bedarf an Produkten auch der chemischen Industrie. Für BASF bedeutet ein schwächeres Wachstum in China einen geringeren Bedarf und somit sinkende Gewinne.

Trotzdem sollten Anleger nicht zu pessimistisch sein: Analysten rechnen für 2023 und 2024 mit vergleichsweise günstigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen von 11,6 bzw. 9,51 sowie einer aktionärsfreundlichen Dividenden-Ausschüttung von voraussichtlich jeweils rund 7,3%.

Es könnte sein, dass die Nachrichten über die hohen Energiekosten derzeit als Druckmittel in Verhandlungen um billigeren Industriestrom genutzt werden. Eine mögliche Senkung des Strompreises auf bis zu sieben Cent pro Kilowattstunde würde...