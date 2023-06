BASF-Aktien: Eine vielversprechende Investition in die Zukunft!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Am Donnerstag gaben BASF und Yara, ein Unternehmen aus Norwegen, ihre Pläne bekannt, die Entwicklung sowie den Aufbau einer Produktionsstätte für umweltfreundliches blau-grünes Ammoniak mit Kohlenstoffabscheidung an der US-Golfküste zu prüfen. Die beiden Firmen untersuchen momentan die Machbarkeit einer Anlage mit einer Gesamtkapazität zwischen 1,20 Millionen und 1,40 Millionen Tonnen jährlich. Hierbei würden rund 95% des während des Herstellungsprozesses produzierten Kohlendioxids aufgefangen und dauerhaft im Erdreich gespeichert werden. Es wird erwartet, dass diese Studie bis spätestens Ende 2023 abgeschlossen sein wird – so lautet zumindest der Plan beider Unternehmen.

Langjährige Geschäftspartner!

Seit Jahren kooperieren BASF und Yara bereits miteinander und betreiben gemeinsam eine große Ammoniakanlage in Freeport...