BASF-Aktie: Das wird ein steiniger Weg!

Liebe Leserin, lieber Leser, die BASF-Aktie war bis vor wenigen Monaten durchaus ein Investment für konservative Anleger. So lag die Dividendenrendite für das Jahr 2021 bei satten 5,5%. Ich möchte an dieser Stelle auch hervorheben, dass der Chemiekonzern seit langem eine sehr solide Ausschüttungspolitik verfolgt hat. So stieg die Rendite seit 2012 konstant von 3,7% auf die bereits erwähnten 5,5%… Hier weiterlesen