BASF Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse der Basf-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 45,6 EUR lag. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 47,76 EUR verzeichnet, was einem Unterschied von +4,74 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 44,74 EUR, wodurch der letzte Schlusskurs um +6,75 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung für Basf.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen dominierten positive Themen, während an zehn Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf Basf diskutiert. Die statistische Auswertung großer historischer Datenmengen ergab in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich mit ähnlichen Unternehmen aus der "Chemikalien"-Branche erzielte Basf in den letzten 12 Monaten eine Performance von 12,77 Prozent, während die Branche im Durchschnitt um -4,88 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +17,65 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Materialien"-Sektor lag Basf mit einer Rendite von 17,65 Prozent über dem Durchschnittswert von -4,88 Prozent. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei Basf aktuell bei 8, was eine positive Differenz von +3,19 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Chemikalien" bedeutet. Daher erhält Basf von Analysten eine "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

