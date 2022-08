BASF-Aktie: Das wäre der Albtraum!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der deutsche Leitindex weitet zum Auftakt in die neue Woche seine Verluste aus und büßt schlussendlich 2,32 Prozent ein. Mit voller Wucht kehren Zins- und Rezessionsängste an die Märkte zurück. Auch die sich weiter verschärfende Energiekrise treibt Anleger um. Am Wochenende hatte der russische Gaskonzern Gazprom für Ende August eine weitere dreitägige Unterbrechung der Gaslieferungen über Nord Stream 1 angekündigt.… Hier weiterlesen