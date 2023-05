BASF: Aktie unterbewertet - Potenzial von 14,09%

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Nach Ansicht von Analysten wird die BASF-Aktie derzeit nicht angemessen bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 54,06 EUR und somit 14,09% über dem aktuellen Wert.

• BASF: Geringfügige Steigerung am 23.05.2023 um +0,28%

• Kursziel von BASF bei 54,06 EUR

• Guru-Rating für BASF bleibt unverändert bei 3,35

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie ein Plus von +0,28%. Über fünf Handelstage hinweg betrachtet ergibt sich eine positive Entwicklung in Höhe von +1,03%. Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Obwohl diesbezüglich keine Erwartungen bekannt sind, zeigt sich ein eindeutiges Stimmungsbild unter den Bankanalysten.

Demnach liegt das mittelfristige Kursziel der Aktie bei durchschnittlich errechneten 54,06 EUR. Gemäß dieser Einschätzung besteht für Investoren aktuell ein Potenzial von +14.09%, sofern sie...