BASF: Aktie unterbewertet - Kursziel bei 49,98 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie wird derzeit von Analysten als nicht angemessen bewertet betrachtet. Das wahre Kursziel liegt +18,42% über dem aktuellen Kurs.

• BASF legte am 27.09.2023 um +0,27% zu

• Das aktuelle Kursziel für die BASF-Aktie liegt bei 49,98 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,33

Am gestrigen Handelstag erhielt die BASF-Aktie eine positive Entwicklung von +0,27%. In den letzten fünf Handelstagen ergab sich jedoch ein negativer Trend von -2,76%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel der Bankanalysten für die BASF-Aktie beträgt gegenwärtig 49,98 EUR. Dies würde Investoren ein Potenzial von +18,42% bieten. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung angesichts des jüngsten schwachen Trends.

Aktuell empfehlen 4 Analysten einen starken Kauf und...