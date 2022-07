BASF-Aktie und das Gas: Stunde der Wahrheit rückt näher

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) zeigt nach dem Absturz um -23% binnen eines Monats leichte Erholungstendenzen. Sie löst sich etwas vom Tief und pendelt um die Marke von 40 €. Doch die große fundamentale Bedrohung für das Papier schwebt weiter im Raum. Stichwort: Gas-Notstand.



Die BASF SE mit Sitz in Ludwigshafen ist gemessen am Umsatz (2021: 79 Milliarden €) der größte Chemiekonzern der Welt. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 111.000 Mitarbeiter an knapp 400 Produktionsstandorten in mehr als 80 ...





