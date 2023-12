BASF Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Analyse von Aktienkursen umfasst nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Basierend auf einer Untersuchung sozialer Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare zu Basf überwiegend negativ waren. Darüber hinaus haben Nutzer in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Schlecht" eingestuft. Die Analyse wurde auch durch die Betrachtung von Handelssignalen ergänzt, wobei sieben konkret berechnete Signale verfügbar waren. Auf dieser Ebene ergibt sich eine "Gut" Bewertung. Insgesamt wird Basf hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die längerfristige Betrachtung der Online-Kommunikation spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Basf zeigte dabei interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität wurde als durchschnittlich eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung eher positiv war. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Basf-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,29 Prozent erzielt, was 6,64 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -5,35 Prozent, und Basf liegt aktuell 6,64 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Bei der technischen Analyse ergab sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Basf-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +6,66 Prozent aufweist. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von +10,14 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

