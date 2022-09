BASF-Aktie: Der perfekte Zeitpunkt für Schnäppchenjäger?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie verliert heute rund 3% an Wert und kämpft damit wieder mit der Kursmarke von 40,00 Euro. In den vergangenen sechs Monaten ging es mit BASF um ca. 23% in den Keller an der Börse, während auf Jahressicht sogar ein Minus von rund 37% auf der BASF-Kurstafel steht. Was macht die BASF-Aktie langfristig? Im Fokus: BASF-Aktie Anleger verloren mit BASF-Aktien seit 2012...