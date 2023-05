BASF: Aktie nicht richtig bewertet - mittelfristiges Kursziel bei 55,08 €

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF hat gestern eine positive Kursentwicklung von +5,30% erreicht und in den letzten fünf Handelstagen insgesamt um +1,36% zugelegt. Die derzeitige Stimmung am Markt ist also relativ optimistisch. Allerdings sind sich die Bankanalysten im Durchschnitt einig, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 55,08 € aufweist. Dies entspricht einem potenziellen Investitionsrisiko von -14,67%.

Die Einschätzungen der Analysten hinsichtlich BASF variieren jedoch beträchtlich: Während fünf von ihnen die Aktie als starken Kauf empfehlen und sieben weitere das Rating “Kauf” vergeben haben (ohne dabei euphorisch zu werden), halten sich 15 Experten weitgehend neutral (“halten”). Lediglich drei Analysten empfehlen einen Verkauf der Aktie. Demnach liegt der Anteil der Analysten mit einer...