BASF Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und Aufschluss über überkaufte oder unterkaufte Titel gibt. Die Basf-Aktie weist einen 7-Tage-RSI-Wert von 21 auf, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 28,09 im überverkauften Bereich, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für die Basf-Aktie nach RSI-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Basf im Vergleich zur Branchenkonkurrenz eine Dividendenrendite von 7,61 % auf, was 2,32 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Einstufung aufgrund des höheren möglichen Mehrgewinns.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses konnte Basf in den letzten 12 Monaten eine Performance von 16,61 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Chemikalien"-Branche im Durchschnitt um -12,65 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +29,25 Prozent im Branchenvergleich für Basf. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Basf mit 29,25 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien, dass über Basf in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert wurde. Aktuell sind jedoch vor allem positive Themen von Interesse für die Anleger, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Tiefergehende Analysen haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem negative Signale im Vordergrund standen, wodurch Basf insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre BASF-Analyse vom 22.03. liefert die Antwort:

Wie wird sich BASF jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BASF-Analyse.

BASF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...