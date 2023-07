BASF-Aktie: Das nächste Gewitter am Horizont?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

Die BASF-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 14% an Wert verloren und ist am 23. Juni 2023 auf ein neues 6-Monats-Tief bei 42,52 Euro gefallen. Und die Aussichten für den Chemie-Giganten sind nicht gerade positiv: So befürchtet der Vorsitzende der Gewerkschaft IG BCE, Michael Vassiliadis nach der Stilllegung einer Ammoniakanlage bei BASF das Aus und die Abwanderung...