BASF-Aktie: Das muss jetzt gelingen!

Im Sog des Gesamtmarktes kam es bei der BASF-Aktie in der zweiten Septemberhälfte zu einem starken Rücksetzer. Zum Ende des Monats sackten die Kurse bis auf 37,900 Euro ab, konnten beim Juli-Tief (39,325 Euro) aber wieder stabilisiert werden. Der Start in den Oktober verlief freundlich. Nach einer dreitägigen Gewinnserie schob sich die Aktie an die 50-Tage-Linie (EMA50) heran, wurde hier… Hier weiterlesen