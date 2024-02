BASF Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Basierend auf dem RSI auf 7- und 25-Tage-Basis wird die Situation von Basf analysiert. Der RSI7 liegt bei 22,3 Punkten, was darauf hindeutet, dass Basf überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 43,31 und zeigt, dass Basf weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt erhält das Basf-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat Basf im letzten Jahr eine Rendite von -5,7 Prozent erzielt, was 12,12 Prozent über dem durchschnittlichen Wert liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Chemikalien" beträgt -17,82 Prozent, und Basf liegt aktuell 12,12 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild von Basf. Die Aktie hat wenig Aktivität aufgewiesen, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und eine "Schlecht"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch positiv, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Basf in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".

Basf schüttet höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemikalien, mit einem Unterschied von 2,41 Prozentpunkten (7,61 % gegenüber 5,21 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Gut".

