BASF-Aktie: Das hört sich nicht gut an...

Die BASF-Aktie hat in den vergangenen sechs Monaten per Saldo 7% an Wert verloren und ist gestern auf ein neues 6-Monats-Tief gefallen. Und auch das langfristige Bild sieht nicht viel besser aus. Denn: Im Fokus: BASF-Aktie Anleger verloren mit BASF-Aktien seit 2013 insgesamt -40,5% ihres eingesetzten Kapitals. Damit beläuft sich der jährliche Kursverlust auf durchschnittlich...