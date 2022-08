BASF-Aktie: Das hat Seltenheitswert!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Zu den positiven Überraschungen zählten am Montag die Aktien des weltgrößten Chemiekonzerns BASF. Dabei hatte der Handel gar nicht gut begonnen. Der DAX-Titel startete unterhalb des Schlusskurses vom Freitag (Gap down) in den Tag und fiel in den ersten Handelsstunden weiter zurück. Zur Mittagszeit wurde beim Stand von 40,205 Euro ein neues 6-Wochen-Tief markiert. In der Folge ging es jedoch… Hier weiterlesen