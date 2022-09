BASF-Aktie: Ein gutes Zeichen?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Liebe Leser, letzte Woche beschäftigten sich unsere Autoren in ihren Analysen mit der Aktie von BASF. Ihre Erkenntnisse im Überblick: Der Stand! Steigende Energiepreise und mögliche Produktionsausfälle machen BASF derzeit das Leben schwer. Die Entwicklung! Nachdem es bei der BASF Aktie am Montagmittag bei 40,205 Euro ein neues 6-Wochen-Tief gab, gab es abends ein Tageshoch bei 42,560 Euro, was BASF… Hier weiterlesen