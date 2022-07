BASF-Aktie: Das große Fragezeichen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Der DAX startete in dieser Woche eine Erholungswelle, in deren Zuge auch die BASF-Aktie sich wieder deutlich verbessern konnte. Bäume konnten die Bullen damit nicht ausreißen, zumindest aber die Marke bei 40 Euro wieder hinter sich lassen. Ob es lange dabei bleibt, steht aber in den Sternen. Nicht nur warnen Ökonomen davor, die Zugewinne der letzten Tage überzubewerten. Am Freitag… Hier weiterlesen