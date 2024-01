BASF Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Basf-Aktie verzeichnet in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 45,6 EUR. Der letzte Schlusskurs von 45,02 EUR weicht um -1,27 Prozent ab, was einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 45,28 EUR nahe am letzten Schlusskurs (-0,57 Prozent) und erhält daher ebenfalls ein neutrales Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Basf einen Wert von 9 auf. Im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Chemikalien" (KGV von 97,47) liegt das KGV von Basf deutlich unter dem Durchschnitt, was auf eine Unterbewertung hinweist und zu einer positiven Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Dividendenrendite von Basf beträgt derzeit 8 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt von 5,72 %. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als gut bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Basf liegt bei 93,32, was als überkauft gilt und daher als schlecht bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 41 und wird als neutral eingestuft, da dies auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist. Insgesamt erhält Basf in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

