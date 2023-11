BASF Aktie: Was soll man davon noch halten?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von Basf weist eine Dividendenrendite von 8 Prozent auf, was 1,98 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Dividendenpolitik der Firma. Die Dividendenrendite wird durch das Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs bestimmt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat die Aktie von Basf im letzten Jahr eine Rendite von -4,91 Prozent erzielt, was 12,51 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Chemikalienbranche beträgt 7,6 Prozent, und Basf liegt aktuell 12,51 Prozent darunter. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Basf-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (67) als auch der 25-Tage-RSI (42,01) führen zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Das Internet kann die Stimmung in Bezug auf Aktien verstärken oder verändern. Bei Basf wurde eine starke Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Stimmungsbewertung führt.