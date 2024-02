BASF Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Basf schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der branchenübliche Durchschnitt für Chemikalienunternehmen. Mit einer Dividendenrendite von 7,61 % im Vergleich zu 5,18 % erhält die Dividendenpolitik der Aktie daher die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes rund um die Aktie wurden sowohl Analysen aus Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet berücksichtigt. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität unterdurchschnittlich war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Basf hingegen zeigte kaum Änderungen, was zu einem "Neutral"-Rating führte.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der aktuelle Kurs von 46,59 EUR +1,72 Prozent von dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Daher wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +3,4 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, basierend auf einer Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen. Trotz überwiegend neutraler Themen rund um den Wert wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene insgesamt als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion identifizierte auch 6 Gut- und 1 Schlecht-Signal, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führte.

