BASF Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die BASF-Aktie wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel liegt nach ihrer Meinung um -1,19% unter dem aktuellen Kurs.

Aktuelle Kursentwicklung und Prognose

Am 15.12.2023 verzeichnete die BASF-Aktie einen Anstieg um +0,03%. Das Kursziel für BASF wird auf 47,43 EUR festgelegt, während das Guru-Rating bei 3,21 liegt. Die positive Kursentwicklung von +0,03% am vorherigen Handelstag führte zu einem Gesamtzuwachs von +5,97% in den letzten fünf Handelstagen, was auf eine relative Marktoptimismus hindeutet.

Analystenmeinungen und Empfehlungen

Die Mehrheit der Bankanalysten ist der Ansicht, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 47,43 EUR hat. Dies würde den Anlegern einen potenziellen Verlust von -1,19% bescheren. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung, da einige eine starke Kaufempfehlung aussprechen, während andere die Aktie als neutral oder sogar zum Verkauf empfehlen.

In Zahlen ausgedrückt, empfehlen 3 Analysten die Aktie als starken Kauf, während 6 Analysten sie als kaufenswert ansehen, jedoch ohne Euphorie. 15 Experten haben eine neutrale Position eingenommen und empfehlen, die Aktie zu halten. Trotzdem sind 4 Analysten der Meinung, dass die Aktie verkauft werden sollte, und 1 Experte ist sogar der Überzeugung, dass BASF sofort verkauft werden sollte. Insgesamt sind demnach immer noch 31,03% der Analysten optimistisch gestimmt.

Fazit und Ausblick

Zusammenfassend ist die BASF-Aktie nach Meinung der Analysten derzeit unterbewertet, obwohl die Kursentwicklung in den letzten Tagen positiv war. Die Empfehlungen der Analysten variieren, wobei einige einen Kauf, andere eine neutrale Haltung und wiederum andere einen Verkauf empfehlen. Letztendlich bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird, insbesondere unter Berücksichtigung des “Guru-Ratings”, das zuvor auf “Guru-Rating ALT” lag.

