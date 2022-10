BASF-Aktie: Warum sie am Montag nach oben schoss!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die BASF-Aktie war am Montag eine der größten Gewinnerinnen des Dax. So verzeichnete das Papier am Nachmittag ein Plus von knapp 7 Prozent auf 43,51 Euro (Stand: 10.10.2022, 16:00 Uhr). BASF-Aktie: Gaspreisdeckel sorgt für Hoffnung Der Grund: der von der Gaskommission vorgeschlagene Preisdeckel für Erdgas, der nun höchstwahrscheinlich von der deutschen Politik umgesetzt wird. Die Maßnahme nimmt ordentlich Druck von… Hier weiterlesen