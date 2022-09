BASF-Aktie: Wahnsinn!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu DAX



mehr >

Die Chemie-Industrie in Deutschland ist derzeit bezogen auf die eigene Wirtschaftssituation skeptisch. Dies ging aus Mitteilungen des Verbandes hervor. Etwas besser scheint aus Sicht des Aktienmarktes die Situation für BASF zu sein, das große deutsche Dax-Unternehmen. Jedenfalls ist der Kurs der Aktie am Freitag kurz vor dem Wochenende wieder mit einem Plus von gut 1,3 % aus dem Handel gegangen.… Hier weiterlesen