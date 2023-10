BASF-Aktie: Umweltretter oder Luftschloss?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die BASF-Aktie verzeichnete in der letzten Handelswoche einen Schlusskurs von 41,93 EUR und damit ein minimales Wachstum von 0,50 % gegenüber der vorherigen Woche. Allerdings steht die Aktie im laufenden Monat bisher bei -2,2 %. Die langfristigen und mittelfristigen Durchschnittslinien (200-Tage und 100-Tage) sind fallend, was die Stimmung trübt. Die BASF-Aktie scheint sich in einer komplizierten Phase zu befinden, trotz positiver Nachrichten aus dem Hause BASF bezüglich neuer Produktionsanlagen für biotechnologischen Pflanzenschutz in Ludwigshafen.

Schlusskurs der letzten Handelswoche: 41,93 EUR

Monatliche Performance: -2,2 %

200-Tage und 100-Tage Durchschnittslinien: Fallend

Biotechnologischer Aufschwung als Reaktion auf Markttrends

In einer kürzlich erfolgten Pressemitteilung gab BASF bekannt, dass das Unternehmen am...