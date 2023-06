BASF-Aktie: Turnaround in Sicht?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

Die BASF-Aktie hat auf Monatssicht rund 8% an Wert verloren und ist am 24. Juni auf ein neues 6-Monats-Tief bei 42,52 Euro gefallen. Die Ludwigshafener haben mit Gegenwind aus unterschiedlichen Richtungen zu kämpfen. So kostete beispielsweise der Rückzug der BASF-Tochtergesellschaft Wintershall Dea aus Russland Milliarden, die sich negativ auf die Bilanz auswirken. Was macht...