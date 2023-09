BASF-Aktie: Steil nach oben oder tiefer Abgrund?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF treibt ihre Expansion in China voran: Der deutsche Chemieriese gab am Montag den Baubeginn einer Syngas-Anlage am neuen Verbundstandort Zhanjiang bekannt. Die Anlage, die 2025 ihren Betrieb aufnehmen soll, wird ein integraler Bestandteil des Mega-Werks und soll eine Produktion von weltweitem Ausmaß ermöglichen.

Syngas-Anlage in China: BASF setzt auf nachhaltige Innovationen

In seiner Absicht, die CO2-Emissionen zu senken, plant BASF einzigartige Verfahrenskonzepte für die neue Syngas-Anlage einzusetzen. Mit dieser Strategie will der Konzern seinen eigenen Nachhaltigkeitszielen gerecht werden. Die Anlage ist darauf ausgelegt, sowohl Synthesegas als auch Wasserstoff für den internen Gebrauch im Produktionsverbund der BASF bereitzustellen. Bei der Herstellung des Synthesegases sollen hauptsächlich Kohlendioxid und...