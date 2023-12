BASF Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die technische Analyse der Basf-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 45,51 EUR liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 48,54 EUR deutlich darüber liegt, mit einer Abweichung von +6,66 Prozent. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie als "Gut" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 44,07 EUR, wobei der letzte Schlusskurs ebenfalls über diesem Wert liegt, mit einer Abweichung von +10,14 Prozent. Auch auf dieser kurzfristigeren Basis erhält die Basf-Aktie somit ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Basf-Aktie zeigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 9, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 28,61 liegt. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung auf Basis des RSI.

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet ergibt eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionintensität, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher gut, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt und die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen wird.

In fundamentalen Begriffen betrachtet, zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Basf-Aktie, dass die Börse 9,56 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt, was 91 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 102. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating.

