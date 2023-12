BASF Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die deutsche Chemiegesellschaft Basf hat eine Dividendenrendite von 8 Prozent, was über dem Mittelwert von 5,48 Prozent liegt. Aufgrund dieser hohen Dividendenrendite erhält Basf eine "Gut"-Bewertung von Analysten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 9, was bedeutet, dass die Börse 9,56 Euro für jeden Euro Gewinn von Basf zahlt. Dieser Wert liegt 91 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Basierend auf dem KGV wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft. Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders viele negative Diskussionen über Basf in den sozialen Medien stattgefunden haben. Aufgrund dieses negativen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Obwohl automatische Analysen ergeben haben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, wird Basf insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer zugeschrieben.

