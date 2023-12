BASF Aktie: So kann es weitergehen!

Der Aktienkurs von Basf hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,29 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Chemikalien"-Branche eine Underperformance von -5,88 Prozent bedeutet. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 7,17 Prozent, wobei Basf 5,88 Prozent darunter lag. Insgesamt führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), zeigt, dass der RSI der Basf bei 5,02 liegt, was eine "Gut"-Einstufung bedeutet. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 31,65 und deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Basf 45,48 EUR erreicht, während die Aktie selbst einen Kurs von 48,175 EUR hat, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 liegt bei 43,42 EUR, was einen Abstand von +10,95 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtnote von "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Aktie von Basf in den sozialen Medien diskutiert wurde, wobei sich die Meinungen hauptsächlich mit negativen Themen rund um Basf beschäftigten. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Analytische Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen jedoch, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".

