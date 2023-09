BASF-Aktie: Sensationelle Wende voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Jakob Ems (Gurupress.de) -

Die BASF-Aktie konnte in der vergangenen Handelswoche ein klares Plus verzeichnen. Mit einem Schlusskurs von 46,05 Euro erlebte die BASF-Aktie eine positive Wochenperformance von 3,5 Prozent. Interessanterweise befindet sich die Aktie trotz eines fallenden 10-Tage gleitenden Durchschnitts (GD) über dieser Marke, was Anzeichen für eine mögliche kurzfristige Wende sein könnte. Aber wie viel Potenzial steckt tatsächlich in der BASF-Aktie, und wird sich der Trend drehen?

Widerstands- und Unterstützungsniveaus im Blick

Widerstandsbereich: 47,20 Euro

Unterstützungsbereich: 43,73 Euro

Für Investoren stellt sich nun die Frage, ob die BASF-Aktie die Widerstandszone bei 47,20 Euro durchbrechen kann. Sollte dies gelingen, könnten die Bullen wieder die Oberhand gewinnen und den Kurs weiter in die Höhe treiben. Auf der anderen Seite...