BASF-Aktie: Sehr stark!

Liebe Leserinnen und Leser,

wer in diesen Tagen an die Börsen blickt, bekommt oft genug Chancen auf Dividenden, die nicht alle Jahre ausgezahlt werden. So gibt es aus Ludwigshafen nun sehr gute Nachrichten. BASF schüttet Ihnen eine Dividendenrendite von 6,8 % aus. Dies ist eine ausgezeichnete Dividendenrendite, die ungefähr um den Faktor 100 % höher liegt als die Dividendenrendite im Dax selbst. Der Titel hat zudem an den Börsen an diesem Montag einen sehr schönen Spurt hingelegt. Die Aktie konnte sich um mehr als 1,1 % aufwärts schieben. Damit ist die Marke von 50 Euro zusätzlich geknackt – besser geht es kaum, denn die BASF ist damit so stark, wie es charttechnische Analysten sowie technische Spezialisten gefordert hatten.

BASF: Starker Weg

Die Aktie hat nun einen sehr starken Weg eingeschlagen. Der Wert wird am 27. April,...