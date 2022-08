BASF-Aktie: Rotes Seegras – warum dieses Investment so heiß ist!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

BASF tätigt neue Investition: Wie der Chemiekonzern am Mittwoch bekannt gab, hat die Corporate Venture Gesellschaft von BASF zusammen mit anderen Investoren Geld in die Firma Sea6 Energy gesteckt. Finanzielle Details ließ BASF indes offen. Nur so viel: Die Investition sei im Rahmen einer größeren Finanzierungsrunde erfolgt. Spezialist für rotes Seegras: BASF investiert in Sea6 Energy Die Ludwigshafener sehen in… Hier weiterlesen