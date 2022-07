BASF-Aktie: Nur nicht zu früh freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Aufgrund der anhaltenden Sorgen rund um die hiesige Gasversorgung versank die BASF-Aktie kürzlich in einem tiefen Loch. So richtig herausgekommen ist der Titel daraus noch nicht. Immerhin ging es ausgehend vom jüngsten 52-Wochen-Tief bei 39,40 Euro aber wieder etwas in die Höhe und die Bullen konnten die Linie bei 40 Euro wieder überschreiten. Das gelang sogar einigermaßen deutlich. Mit einem… Hier weiterlesen