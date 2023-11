BASF-Aktie: Muss die Dividende gekürzt werden?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) hat in diesem Jahr Anlegern keine besonders große Freude gemacht und dürfte dies auch in den kommenden Monaten nicht unbedingt tun, denn weiterhin besteht die Möglichkeit, dass das Unternehmen die Dividende kürzen muss. Doch was spricht dafür? Und wie kann es dann weitergehen?