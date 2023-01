BASF-Aktie: Mehrwert für Kunden von Tierfutter!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

In Atlanta fand die IPPE-Messe statt. Dort gaben BASF und Cargill ihre erweiterte Zusammenarbeit bekannt. Die bereits vorhandene Verbindung bezüglich Futtermittelenzyme soll nun erweitert werden. Die Unternehmen möchten innovative enzymbasierte Lösungen bereitstellen, um Kunden von Tierfutter einen Mehrwert zu bieten. Cargill besitzt eine breite Marktpräsenz. Mit den Pluspunkten von BASF bezüglich der Enzymforschung und -entwicklung und mit dem Anwendungs-Know-how, ist es ein kräftiges Gespann. Die Zusammenarbeit hat für beide Unternehmen einen Mehrwert, nicht nur, um die geografische Reichweite zu optimieren.

Bullen kämpfen mit Widerstand!

Das Wertpapier befindet sich seit September letzten Jahres in einer impulsiven Aufwärtsbewegung. In diesem Rahmen ist inzwischen der harte Widerstandsbereich von etwa 53,00 Euro angelaufen. In der Zone kam es bereits im März, April und Mai 2022 zu einer Ablehnung. Die Kurse der BASF-Aktie purzelten von dort aus zur Unterseite. Jetzt, einige Monate später, sind die Bullen zum wiederholten Male dabei, die 53,00er-Zone zu bearbeiten. Idealerweise können sie einen nachhaltigen Anstieg gewährleisten, um nächsthöhere Widerstände anzulaufen.

BASF-Aktie – Drehen die Trends nachhaltig auf bullisch?



Der Blick fällt indessen auf die Gesamtauswertung der Trendanalyse. Wie sollten Anleger handeln? Von zusammengefasst 30 Bewertungsparametern sind 20 als bullisch anzusehen. Das sind immerhin 66.67 %. Deshalb kann der Status hier auf „Bullisch“ gesetzt werden. So gesehen ist es durchaus nützlich, einen Einstieg in die BASF-Aktie zu suchen und zu kaufen, bzw. investiert zu bleiben.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre BASF-Analyse vom 27.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich BASF jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen BASF-Analyse.

BASF: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...