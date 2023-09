BASF-Aktie: Mehrjahrestiefs rücken näher

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Es läuft einfach nicht bei BASF. Nachdem sich die Aktie bereits seit Monaten in einem leichten Abwärtstrend befindet, ging es am Donnerstag mit einem Minus von 4% ungewöhnlich kräftig bergab für den Chemieriesen. Was drückt auf den Kurs der BASF-Aktie (BASF11)?