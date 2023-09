BASF-Aktie: Marktschock!

Die BASF-Aktie befindet sich in einer kritischen Phase. Mit einem Schlusskurs von 42,13 EUR am Dienstag und einem Monatsverlust von -10,2% scheinen Investoren zunehmend besorgt zu sein. Dabei zeichnen Analysten ein weitaus optimistischeres Bild. Ein Durchschnittskursziel von 51,20 EUR lässt auf ein Aufwärtspotenzial von rund 22 Prozent hoffen. Doch der 200-Tage-Durchschnitt (GD200) liegt bei 47,62 EUR und ist fallend. Was sind die Chancen und Risiken, die dieser markanten Aktie innewohnen?

Analysten und Marktpotenzial

Durchschnittskursziel : 51,20 EUR

: 51,20 EUR Aktuelle Empfehlung: Aufstocken

Die BASF-Aktie steht bei Finanzexperten hoch im Kurs. Eine Umfrage unter 21 Analysten deutet auf ein beachtliches Wachstumspotenzial hin. Die generelle Empfehlung zum “Aufstocken” macht die Aktie besonders für Investoren interessant, die in...