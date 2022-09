BASF-Aktie: Lohnt sich der Kauf jetzt wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie befindet sich heute mit einem Kursverlust von über 2% unter den schwächsten Dax-Titeln. Dabei müssen BASF-Aktionäre in den vergangenen sechs Monaten einen Kursverlust in Höhe von rund 25% ausweisen, während es alleine in den vergangenen drei Monaten um knapp 20% in den Keller ging. Das langfristige Bild: BASF-Aktie: Lohnt sich der Kauf jetzt? Anleger verloren...