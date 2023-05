BASF-Aktie: Kursziel der Banken unterschiedlich!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie ist in den letzten Tagen stark gefallen und es ist unklar, ob die Kursziele der Banken zunächst erreicht werden können. Goldman Sachs hat das Kursziel für BASF auf 52 € erhöht. Der Chemiekonzern hat trotz des massiven Abbaus von Lagerbeständen der Kunden die Erwartungen übertroffen, was das Potenzial für deutlich steigende Konsensschätzungen belege, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die US-Investmentbank hat ihre operativen Ergebnisschätzungen für BASF erhöht und die Einstufung auf “Neutral” belassen.

Prognosen für Umsatz und Gewinn

Die Prognosen für Umsatz und Gewinn zeigen während der nächsten Monate und Quartale eine Seitwärtsphase an. Zwar werden Steigerungen bis 2025 erwartet, jedoch nur marginal. Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF nach vollständigen...