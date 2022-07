BASF-Aktie: Kurssprung voraus?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Finanztrends Video zu BASF



mehr >

Bei der BASF-Aktie gab es in den letzten Tagen vor allem ein beherrschendes Thema: den drohenden Gasstopp aus Russland. Begonnen haben die Sorgen damit, dass die Lieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 deutlich gedrosselt wurden. Nach offiziellen Angaben seitens Russland liegt das vor allem an einer in Kanada gewarteten Turbine, welche aufgrund von Sanktionen bisher nicht wieder zurückgeschickt wurde.… Hier weiterlesen