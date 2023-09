BASF-Aktie: Kommt die nächste Gewinnwarnung des Chemiekonzerns?

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die BASF-Aktie steht diese Woche besonders unter Beobachtung. Denn einige Analysten sind der Auffassung, dass es in der Chemie-Branche Anfang Oktober häufig zu Gewinnwarnungen komme - wovon auch BASF betroffen sein könnte. Da sich der September dem Ende zuneigt, könnte sich die Lage in Ludwigshafen also zuspitzen. Vor allem, weil der Chemieriese unter dem andauernden, herausfordernden...